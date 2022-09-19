رئيس جهاز بدر: تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية على مدار 6 سنوات

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن السنوات الأخيرة حدثت خلالها طفرة تنموية في جميع مجالات الإسكان والخدمات والطرق في المدينة، إذ تتحرك وتيرة العمل بشكل متسارع، موضحا أنها أنشئت بقرار مجلس الوزراء وأضيف لها طريقا جديدا يربطها بالعاصمة الإدارية.

17 مبنى خدمي في إسكان بدر

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مدينة بدر أنجزت أكثر من 55 ألف وحدة سكنية على مدار 6 سنوات، وسلمت 49 ألف مواطن وحداتهم السكنية حتى الآن، مشيرا إلى أن المدينة تتضمن سكنا لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية والوحدة الأولى تتضمن 9620 وحدة سكنية في مارس 2020 وفي أغسطس 2021 افتتح المشروع بأعلى جودة، وتضمن المشروع 17 مبنى خدمي يضم ملاعب ومخابز ومستشفيات ومدارس وغيرها.

إنجاز 75% من مشروعات المرحلة الثانية في بدر

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بمرحلتين جدد الثانية تضم 4904 وحدة سكنية بنسبة إنجاز وصلت إلى 75%، وهدفنا تسليم المرحلة مع نهاية العام الجاري، أما المرحلة الثالثة تضم 7080 وحدة سكنية والإنجاز وصل فيها إلى 21% منذ العمل بها في مارس الماضي، مع تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية للوحدات بالتزامن مع إنشائها.

مصاعد كهربائية في الإسكان الاجتماعي

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أن جهاز المدينة نفذ الوحدات السكنية بمصاعد كهربائية في 20 ألف وحدة سكنية مخصصين لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع أن المدينة هي الأقرب للعاصمة الإدارية لذلك قررت الدولة توفير وحدات سكنية بها للموظفين، ويتخللها 4 محطات للقطار الكهربائي للمساعدة في نقل الموظفين من مساكنهم للعاصمة، بالإضافة لتوفير سيارات نقل جماعي لنقل الموظفين من وإلى أماكن عملهم بالعاصمة الإدارية.