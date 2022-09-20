ضبط صراف بالضرائب العقارية اختلس 300 ألف جنيه من عمله بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج من ضبط صراف بمديرية الضرائب العقارية استطاع التربح من عمله وتحصيل مبالغ مالية جملتها 300 ألف جنيه عن طريق الاختلاس والتزوير، ما أضر بالمال العام.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

أفاد الإخطار بورود بلاغ لقسم أول سوهاج بمحضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن قيام المدعو «عماد ف ج ح» سن 60 عاما، صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج «بالمعاش حالياً»، ويقيم دائرة مركز أخميم، باستغلال موقعه الوظيفي والتلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولين مما ترتب عليه وجود فوارق مالية بين ما تم تحصيله بالفعل وما تم توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه على فارق تلك المبالغ لنفسه حيث بلغت قيمتها 300.000 ثلاثمائة ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ والتربح من أعمال وظيفته.

اعتراف المتهم

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الرأي القانوني

وأفاد محمد عمر، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا لنص المادة 122 يعاقب كل موظف مختلس أموال كانت بحيازته بعقوبة تصل للسن المشدد المؤبد إذا كان صميم مهنته تحصيل الأموال كما بحالة الواقعة.