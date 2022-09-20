مصر وقبرص تناقشان عددا من الملفات الإقليمية المهمة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره القبرصي، إيوانيس كاسوليديس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن اللقاء عكس خصوصية العلاقات بين البلدين، مضيفا أن الوزيرين، تناولا مسار العلاقات بين مصر وقبرص وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بشكل عام، والأمم المتحدة بشكل خاص.

شكري ونظيره القبرصي يبحثان تطورات الوضع الليبي

وناقش شكري ونظيره القبرصي، عدداً من الملفات الإقليمية الهامة، في مقدمتها تطورات الوضع الليبي، وأكد شكري على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة.

واتفق الوزيران، على تعزيز مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الربط الكهربائي، وأوضح أبو زيد، أن شكري، حرص على التطلع لتنسيق المواقف في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري لمنتدى «غاز شرق المتوسط» الذي تستضيفه العاصمة القبرصية «نيقوسيا» في أكتوبر المقبل.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لمتابعة التشاور حول مشروعات التعاون المشتركة خلال اجتماع الآلية الثلاثية «مصر-قبرص-اليونان»، اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.