أعلنت وسائل إعلام، وقوع انفجارات عنيفة في مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص الشرقي، دون معرفة الأسباب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

استمرار الانفجارات لعدة ساعات

وتوجهت فرق الإنقاذ والإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الانفجار، الذي حدث في منطقة واقعة بين قريتي الشتاية وتل شنان شرقي «حمص»، واستمر لعدة ساعات، وسط حالة من الذعر للأهالي.

وأمس الاثنين، أعلنت «موسكو»، تنفيذ تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، 5 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد في «إدلب» شمال غربي سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها اعتداءان في حلب و3 في اللاذقية.