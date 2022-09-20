تعرف على مواعيد فتح البنوك في مصر 2022 وأبرز الخدمات المقدمة للجمهور

تفتح البنوك المختلفة أبوابها للجمهور بشكل يومي، لاستقبال طلبات العملاء والجمهور، والإجابة على التساؤلات المختلفة في كل ما يخص المعاملات المالية، وتحدد البنوك مواعيد عمل لها وساعات رسمية يتم فيها الانتهاء من كافة الاستفسارات والعمل على حل المشاكل.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في السطور التالية، مواعيد فتح البنوك في مصر 2022، وفقا لما كشفته المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي سواء حكومية أو خاصة.

مواعيد فتح البنوك في مصر 2022

وجاءت مواعيد فتح البنوك في مصر 2022 كما يلي:

فتح أبواب البنوك واستقبال الجمهور بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتغلق أبوابها في تمام الساعة الثالثة عصرا للعملاء، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بالنسبة للموظفين.

خدمات تقدمها البنوك للعملاء

- الودائع المالية.

- التحويلات البنكية.

- القروض الشخصية.

- بطاقات الائتمان.

- بطاقات الصرف الآلي.

- حسابات التوفير.

- خدمات بنكية مقدمة للهيئات والشركات.

وتشمل الخدمات للشركات العديد من المعاملات منها تسهيلات مادية وقروض للمشاريع التجارية.

- خدمة التحويل الدولي.

- دفع رسوم لأي من الجهات.

مبادرة البنك المركزي

يذكر أن البنك المركزي، أطلق مبادرة يهدف فيها زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك المصرية، خاصة من قبل الفئات غير المتعاملة مصرفيا، وذلك تزامنا مع عيد الفلاح الذي وافق 9 سبتمبر الجاري، كما تهدف لزيادة أعداد العملاء الذين يتعاملون مع البنوك وذلك ضمن سياسة الشمول المالي التي تتبناها الدولة.