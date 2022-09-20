صرف 50 طن أسمدة للمزارعين في الإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل الوزارة، عن بدء استلام الجمعيات الزراعية لأسمدة المحاصيل الشتوية، استعدادا لعملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الزراعة، اليوم، أجرى مسؤولو المديرية جولة تفقدية شملت جمعية سيدي مسعود التعاونية بالعامرية، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة بخصوص صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الزراعي الشتوى 2022 - 2023.

صرف الأسمدة بالكارت الذكي في الإسكندرية

ووجهت مديرية الزراعة بالإسكندرية، المزارعين بضرورة صرف المقررات بالكارت الذكي، وتسلمه من البنك الزراعي المصري.

وصول 50 طن سماد يوريا إلى مزارعي الإسكندرية

وأكدت المديرية، أنه تم الإشراف على إجراءات استلام الجمعية لكمية الأسمدة الواردة لها من شركة الإسكندرية للأسمدة «سماد يوريا»، والمقدرة بـ50 طنا.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت حذف 8 آلاف فلاح من منظومة دعم الأسمدة بسبب التعدي على الأرض الزراعية، في ظل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.