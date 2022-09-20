سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أعلنت البنوك المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الحالي، حيث يهتم قطاع عريض من المواطنين بأسعار الأوراق النقدية المختلفة لمعرفة الوضع الاقتصادي وتأثير ذلك على الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن»، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة مثل بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك المركزي والبنك الأهلي، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه لحركة البيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر الحالي، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.25 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لأسعار العملات على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

وسجل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 5.17 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الحالي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري المسئول عن القطاع المصرفي سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.27 جنيها للشراء و5.29 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

وسجل الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني نحو 5.21 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديث للبنك على موقعه الإلكتروني الرسمي.