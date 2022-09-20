حبس عاطل انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين في الخصوص

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين والادعاء أنه موظف بإحدى الجهات والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرته على تخليص مصالحهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وعرض المتهم عليها رفقة التحريات، وإجراء صحيفة حالة له لبيان سوابقه الإجرامية.

ضبط عاطل انتحل صفة موظف

وكانت أجهزة أمن القليوبية قد ألقت القبض على عاطل في الخصوص لانتحاله صفة موظف في إحدى الجهات، للنصب على المواطنين مقابل تخليص مصالحهم والاستيلاء على أموالهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن في قسم شرطة الخصوص تفيد بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات.

تحريات في واقعة نصب الخصوص

تم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يستغل تلك الصفة المزعومة في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية من خلال إيهامهم بنفـوذه المزعومة، على خلاف الحقيقة، نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

وبعد استصدار إذن من الجهات المختصة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في نشاطه الإجرامي، وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه على تطبيق «الواتس آب» تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة المتوقعة في القانون

وحول العقوبة القانونية لهذه الواقعة، أوضح عماد قزامل، محام بالقليوبية، أن قانون العقوبات حدد في الباب العاشر منه العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

وأضاف، نصت المواد من 155 إلى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا تصل إلى الحبس والغرامة.