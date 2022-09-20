أدوات مجانية للمكفوفين في «أهلا مدارس» بالإسكندرية.. آلة ناطقة وكتب «برايل»

أقلام وكشاكيل بطريقة برايل وعصا بيضاء، أدوات مدرسية جديدة طرحها معرض أهلا مدارس في محافظة الإسكندرية، للمكفوفين بالمجان وهو ما لاقى ترحيبا من قبل المواطنين.

يقول اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تلك الباكية المخصصة بمعرض أهلا مدارس، الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تقدم هذه الأدوات المدرسية إلى ذوي الهمم غير القادرين بشكل مجاني.

«هدفنا أن يعتمد كل كفيف على نفسه في الكتابة والقراءة دون الاحتياج للآخرين»، يتحدث مسعود حسن، أحد معلمي التربية الخاصة بالإسكندرية، المسؤول عن المعرض «فئة المكفوفين»، عن أهمية الباكية المخصص لذوي الهمم في توفير الأدوات المدرسية التي تساعدهم في تحصيل دروسهم بشكل أفضل.

وأضاف حسن، لـ«الوطن»، أن كل الأدوات المتواجدة في المعرض هي لتأسيس الطلاب ذوي الهمم فيما يخص القراءة والكتابة، وتمكينهم من الاطلاع على كل ما يروق لهم من العلوم والثقافة.

كتب برايل بثلاث لغات في معرض أهلا مدارس

وبحسب حسن، أتاح المعرض كتب برايل بلغات العربي والإنجليزي والفرنساوي للمكفوفين، بالإضافة إلى توفير آلة حاسبة ناطقة وعداد لإنجاز مهامهم الدراسية مثل الأسوياء.

وأكد أن الباكية يشمل كل ما يلزم احتياجات الطلاب المكفوفين بشكل مجاني لغير القادرين وبأسعار التكلفة للبقية، لافتاً إلى أن أقل منتج يبدأ من 10 جنيهات، وهي عبارة عن لوحة الحروف باللغة العربية «برايل» والأرقام الخاصة بها.

محافظ الإسكندرية يشيد بمعرض أهلا مدارس

من جانبه، أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتلك الباكية التي توفر كل المستلزمات الدراسية لذوي الهمم، تماشيا مع خطة القيادة السياسية بالاهتمام بتلك الفئات وتوفير احتياجاتهم.