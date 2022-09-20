فحص 100 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة السمعيات بالمنيا.. كشف وعلاج مجاني

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 100 ألف و33 طفلاً حديث الولادة، منذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2022، في إطار مبادرة السمعيات، التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا على صحة الطفل المصري، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

علاج ضعف وفقدان السمع بين الأطفال

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لافتا إلى أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة، وقعت الكشف والفحص الطبي على 13 ألفا و784 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر أغسطس الماضي.

فحوصات وعلاج مجاني للجميع

أكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام لـ المبادرات الرئاسية بالمنيا، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع، يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة، لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

ونفذت صحة المنيا، قافلة طبية وعلاجية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، خلال سبتمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1768 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وتطلق الصحة القوافل الطبية بمحافظة المنيا، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الأهالي بالقري الاكثر احتياجا التي تبعد أكثر من 15 كيلو عن الوحدات الصحية والمستشفيات العامة.