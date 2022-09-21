حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يخبرك الفلك اليوم الأربعاء عزيزي مولود برج السرطان، أن اليوم مع الشريك رغم الضغوط.. فينوس والشمس بمنزل العلاقات وهذا يحسن من الأوضاع، وفي محيط عملك تجنب المغامرة، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، في توقعاتها وحظك اليوم لمولود برج السرطان الذي يعرف عنه أنه متقلب المزاج ورمانسي للغاية.

وبحسب رؤية علماء الفلك، فإن مولود برج السرطان حساس للغاية ويغضب لأتفه الأسباب تجاه الأمور الشخصية، ومع ذلك فهم على المستوى العملي مختلفين تمامًا، إذ يمتلكون القدرة على مواجهة المشاكل والصعاب، ومن مشاهير هذا البرج كل من وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون.

واليوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، تنشر «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية لمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من أصحاب برج السرطان، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي التي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، رغم الضغوط.. فينوس والشمس بمنزل العلاقات يساعدانك على توطيد صداقاتك وعلاقتك بمن تحب، فقط اهتم بالحفاظ على اللباقة.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات وخطوات جريئة، لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.