مسلح يقتحم بنكا في جورجيا.. احتجز 10 رهائن وطلب 700 ألف دولار

اقتحم مسلح فرع بنك جورجيا في مدينة كوتايسي، اليوم الثلاثاء، واحتجز نحو 10 أشخاص كـ«رهائن»، وذلك بعد نحو أسبوع من واقعة اقتحام فتاة لبنانية تدعى سالي حافظ، بنكا في العاصمة اللبنانية بيروت، لاسترداد جزء من أموالها المودعة في البنك بالقوة.

اقتحام بنك واحتجاز رهائن في جورجيا

وحسب موقع روسيا اليوم، طالب المسلح بتسليمه مليوني لاري، ما يعادل 700 ألف دولار، وأطلقت الشرطة الجورجية عملية خاصة وطوّقت المنطقة المحيطة بالبنك، لتحرير الرهائن والقبض على المقتحم.

يذكر أنّ تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها جورجيا، ففي عام 2020 وتحديدا في أكتوبر، وبحسب وسائل إعلام جورجية، فإنّ مسلحًا يرتدي زيا عسكريًا اقتحم بنكا واحتجز 19 رهينة، أفرج عن أغلبهم لاحقا، وأبقى معه 3 فقط ممن كان يحتجزهم في فرع بنك تجاري بجورجيا، لحين الحصول على مبلغ 500 ألف دولار.