جولة سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم للكراسي بمنطقة الأهرامات

نظّمت لجنة الإقامة والإعاشة برئاسة ممدوح الشيشتاوي لبطولة العالم للكراسي المتحركة، مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، جولة سياحية في منطقة الأهرامات وأبوالهول، للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 17 سبتمبر حتى 26 من الشهر نفسه، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار واللجنة المنظمة للبطولة، في إطار تنفيذ الفعاليات المصاحبة للبطولة؛ للترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تمتاز بها مصر، ومن ضمنها أهرامات الجيزة.

وعبر لاعبو منتخبات «الهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي»، عن سعادتهم بما شاهدوه من حضارة وعراقة التاريخ متجسدة في الأهرامات وأبو الهول، مقدمين الشكر إلى اللجنة المنظمة ومسؤولى وزارتي الشباب والرياضة والسياحة على تنظيم هذه الزيارة لهم.

كما أشاد اللاعبون بحسن تنظيم البطولة، والاستقبال والضيافة لهم يتواجدهم بمصر للمشاركة فى اول بطولة عالم في التاريخ للكراسي المتحركة لكرة اليد، معربين عن أملهم فى تكرار الزيارة لمصر الفترة المقبلة.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 22 سبتمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، من المنتظر أن تقام حفلة افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري اللعبة، وعدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

ويضم كل منتخب 10 لاعبين لخوض بطولة العالم، وذلك يضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى بالملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة في تشكيل الفريق بالملعب.