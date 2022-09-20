أرقام استعلامات السكة الحديد للرد على شكاوى واستفسارات الركاب

كشفت هيئة سكك حديد مصر عن طرق التواصل معها بشكل مباشر لتقديم الاستفسارات والمقترحات فضلا عن تقديم الشكاوى للهيئة، التي تعمل على حلها من خلال شبكة من الموظفين المدربين على طرق التواصل الفعال مع الجمهور.

وأعلنت سكك حديد مصر عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أرقام استعلامات السكة الحديد 2022، وتستعرضها «الوطن» لقرائها ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها على مدار الساعة على النحو التالي:

أرقام استعلامات السكة الحديد 2022

ووفق الهيئة، فإن أرقام استعلامات السكة الحديد 2022 تفاصيلها كالتالي:

أرقام تليفونات خدمة العملاء

الرقم الأرضي: 0225753555

موبايل: 01274422925

الخط الساخن: 15047

أرقام مخصصة للجمهور داخل القطار

ويمكن تلقي استفسارات وشكاوى ومقترحات جمهور الركاب المتواجدين داخل القطارات عبر الاتصال على 01220008806 أو 01220008807.

أرقام مخصصة للدعم الفني

وعن أرقام تليفونات الدعم الفني للشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الإنترنت يمكن الاتصال من خلال الرقم الأرضي 0225769165 أو رقم واتس أب 01095444407.

ويمكن للركاب التواصل من خلال صفحة هيئة سكك حديد مصر على «فيس بوك»، التي تستجيب على الفور لاستفسارات وشكاوى المواطنين، وفق بيان الهيئة.

خدمات سكك حديد مصر

وتتيح الهيئة العامة لسكك حديد مصر العديد من الخدمات من بينها خدمة حجز وصرف التذاكر والاشتراكات وخدمة نقل البضائع، وبحسب الموقع الرسمي، فإنه جرى وضع خطة لميكنة 150 محطة كمرحلة أولى لحجز وصرف التذاكر خلال مراحل المشروع، وجرى حتى الآن ميكنة 144 محطة وجاري ميكنة المحطات المتبقية فور الانتهاء من تطويرها.

وذكرت الهيئة أنه يمكن حجز تذاكر القطارات المكيفة لجمهور المسافرين قبل ميعاد السفر بـ15 يوما كالتالي:

- مكاتب المدينة بالنوادي الرياضية والجامعات والميادين.

- إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت.

- إتاحة الحجز عن طريق تطبيق التليفون المحمول.

- صرف التذاكر الذاتية بالمحطات الرئيسية «TVM».