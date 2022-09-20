أحمد رفعت يشيد بـ«أخلاقنا الجميلة»: «المتحدة» تفرز أجمل ما في المجتمع

أشاد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحمل اسم «أخلاقنا الجميلة»، في إطار دورها المجتمعي المهم، إذ أطلقت الشركة المبادرة على مراحلٍ عدة، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير، وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل، إذ ذكر أن كل مبادرات «المتحدة» تفرز أجمل ما في المجتمع المصري، وذلك خلال استضافته على قناة «extra news»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق.

«أخلاقنا الجميلة» مبادرة مهمة للغاية

وأضاف «رفعت»، أن مبادرة «أخلاقنا الجميلة» تُعد مبادرة مهمة للغاية، كما أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت تلك المبادرة مبكرًا في الدراما المصرية التي تدخل كل البيوت، إذ حققت السلوك المنضبط وكود للمشاهد في كل الأعمال، فضلًا عن استبعاد المشاهد التي كانت تُسبب ضيق لكل المواطنين، والتي كانت تشوه صورة المرأة المصرية، وصورة الشاب المصري، وصورة الأسرة المصرية بشكل عام، «كل ده تم تصفيته وفلترته الفترة اللي فاتت لحد ما وصلنا اليوم لهذه المبادرة».

الشركة المتحدة أطلقت عدة مبادرات متميزة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مبادرة «أخلاقنا الجميلة» يجب أن يكون المجتمع بالكامل شريك فيها، «مش يبقى أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوحدها قائمة بالعبء أو شيلاه لوحدها، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهذه المبادرة تحمل منظمات المجتمع المسؤولية أن يكون شريكا معاها في الموضوع»، مؤكدًا أن الشركة المتحدة أطلقت عدة مبادرات متميزة قبل ذلك، مثل مبادرة «المتميزون فنيًا ورياضيًا»، وهذا يدل على أن هناك أكثر من مبادرة أعلنتها الشركة في نفس السياق.

وأكد أن مبادرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفزر لنا أجمل ما في المجتمع المصري، «النهاردة داخلة بشكل مباشر على الأخلاق، المبادرة دي لما تنجح وإن شاء الله هتنجح، هتأثر على معدل الجريمة، ومعدل المشاكل، ومعدل التقاضي، ومعدل الطلاق، ومشاكل الطفل المصري اللي بيتسرب بالتعليم كله مرتبط بهذه المبادرة».