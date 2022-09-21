«إنرشيا» تركز على زيادة حجم التسليمات والارتفاع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها خلال 2022

أكد المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن الشركة تركز على الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعاتها خلال الفترة الحالية، حيث تخطط للوصول بعدد الوحدات المسلَّمة خلال العام الجاري إلى 1600 وحدة.

وأضاف أن مشروع «چيفيرا» يستحوذ على حجم التسليمات الأكبر التي تتم خلال الربع الأخير من 2022، باعتباره المشروع الرئيسى للشركة فى منطقة الساحل الشمالى، على مساحة 5.8 مليون متر مربع، ويضم المشروع فيلات منفصلة على البحر وتوين هاوس وتاون هاوس وفيلات وشاليهات وشقق واستوديوهات، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 20% والباقى مساحات مفتوحة وخدمات متنوعة للعملاء. وأشار إلى أن الشركة قامت بالافتتاح التجريبى للشاطئ الخاص بالمشروع فى هذا الصيف، وسيتم تشغيل الشاطئ بالكامل فى موسم الصيف المقبل مع تسليم حوالى 600 وحدة بالمشروع خلال العام الجارى، موضحاً أن منطقة الساحل الشمالى فى طريقها إلى التشغيل الكامل كما تخطط الدولة، وهو ما سيتم بالتدريج بحيث ترتفع نسبة الإشغال لعدد شهور أكبر سنوياً.

وأوضح أنه تم طرح مرحلة جديدة بمشروع «چيفيرا» وهى «إيلا» وتضم 790 وحدة مطلة على اللاجون وبحيرات صالحة للسباحة بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، مما يضمن تجربة مصيفية رائعة ومميزة للعملاء بهذه المرحلة.

مشروعات الشركة

وقال إن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4 مشروعات منها تتنوع بين السكنية والتجارية فى القاهرة والبحر الأحمر، كما يجرى حالياً تنفيذ 4 مشروعات، لافتاً إلى حجم التنوع فى محفظة مشروعات الشركة من حيث الأنشطة والمواقع، وهو ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين للشركة.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم مشروع «Soleya» بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 19 فداناً ويضم شققاً سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية تصل إلى 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.

وأضاف أنه تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «Joulz» بإجمالى 530 وحدة، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، وجارٍ تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالمشروع، ويقع المشروع على مساحة 115 فداناً، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة بمساحات متنوعة، كما بدأت الشركة تسليمات المشروع.

طرح مرحلة «إيلا» بمشروع «چيفيرا» بأسعار تنافسية وأنظمة سداد مميزة

كما تم تسليم مشروع G-Cribs Phase I & II فى الجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل فى البحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم المشروع 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية.

وأشار إلى أن الشركة تبدأ فى تسليم مشروع «Brix» العام القادم، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 194 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 82 متراً وحتى 275 متراً للشقق.

وأوضح أن الشركة نجحت فى تسليم مشروع «Veranda» فى منطقة سهل حشيش، وهو مشروع متكامل يضم 183 وحدة، كما أنهت الشركة تنفيذ مشروع «Medipoint Sheikh Zayed» وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 3 آلاف متر فى الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ مشروع West Hills وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

ولفت إلى ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بما يتراوح بين 18 و24%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص البعض منها وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والاعتماد على العملة الصعبة فى استيراد المواد الخام من الخارج، وكلها عوامل أثرت على تكلفة التنفيذ.

وأوضح أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء بإجمالى 4000 عميل فى مشروعاتها المختلفة، يتم توفير كافة احتياجاتهم فى مشروعات الشركة التى تم تسليمها وتسكينها، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة من أعمال نظافة وحراسة وأمن وصيانة لضمان مستوى معين من الجودة والرفاهية للعملاء.

وتابع أن الشركة لديها مقدمو خدمات متنوعة فى مشروعاتها من أمن وصيانة ونظافة وزراعة، بحيث تكون هناك إدارة متخصصة لتوفير كافة احتياجات العملاء داخل المشروع، وستقوم الشركة بتدشين شركة متخصصة لإدارة مشروعاتها للحفاظ على قيمتها وجودتها الاستثمارية.

وأكد أهمية عنصر الإدارة فى الحفاظ على القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة، وكذلك الحفاظ على استثمارات العميل فى وحدته مع الشركة، وهو ما يدعم توجه الشركة المستقبلى لتدشين شركة إدارة متخصصة مسئولة عن مشروعاتها بالكامل، وخاصة فى مشروع «چيفيرا» الذى يُعد أكبر مشروعات الشركة.

خطة استثمارية طموحة

وقال إن الشركة لديها خطة استثمارية قوية لتحقيق مستهدفاتها فى التنفيذ والتسليم، حيث يصل إجمالى قيمة عقود المقاولات إلى مليارى جنيه ويتم تنفيذها خلال 18 شهراً من توقيعها، منها عقد مع شركة ريدكون، حيث تركز الشركة على الارتفاع بنسبة التسليمات فى مشروعاتها.

وأشار إلى أن الشركة تركز على عناصر الاستدامة فى مشروعاتها، وذلك للحفاظ على الموارد بشكل عام، وكذلك توفير استهلاك الطاقة لدى العميل فى وحدته، وتسهيل حياة العميل داخل المشروع الذى يعيش بداخله، بالإضافة إلى مراعاة هذه التفاصيل منذ اليوم الأول لوضع تصميم المشروع.

ولفت إلى أن توافر الخدمات فى مشروعات الشركة هو عنصر أساسى، فمشروع «چيفيرا» فى الساحل الشمالى سيتم تشغيل الخدمات به لـ6 أشهر بشكل مبدئى، ولكن المستشفى سيعمل طوال العام لخدمة العملاء داخل المشروع وخارجه، مشيراً إلى أن توافر الخدمات عنصر أساسى يدعم خطة الدولة لتشغيل منطقة الساحل الشمالى طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

تمويل المشروعات

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر، ليمنحها تمويلاً إسلامياً متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويخصص القرض لمشروع «چيفيرا» مع تسهيلات فى السداد لمدة 8 سنوات ونصف، كما تم توقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة يوجَّه للمرحلة الأولى للمشروع وتم سداده بالكامل، وتم سداد نحو 50% من هذا القرض.

وأكد أن الشركة منفتحة على كافة أنظمة الاستثمار وتدرس أى عروض تكون فيها مصلحة الشركة.

المراجعة المستمرة للمتغيرات السعرية

ونوه بأن الشركة لا تقوم بإضافة كل الزيادة فى تكلفة التنفيذ على سعر البيع، فالشركة تتحمل جزءاً من هذا الارتفاع، بحيث يتم الحفاظ على منتج عقارى يمكن تسويقه ويتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، وتتراوح الزيادات التى أضافتها الشركة على سعر البيع بمشروعاتها بين 10 و15% فقط.