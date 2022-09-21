احتفالات مهيبة وعروض عسكرية في اليوم الوطني للسعودية.. وحضور فني مصري

تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم احتفالية مهيبة باليوم الوطني الـ 92 والتي بدأت من 18 سبتمبر الجاري إلى 26 من الشهر الحالي في احتفالات تمتد لـ 9 أيام مرتقبة، خاصة أنها تأتي في ظل نهضة تشهدها المملكة العربية السعودية واستثمارات سعودية في دول عدة.

عروض عسكرية منوعة

وكشف رئيس هيئة الترفيه في المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الاحتفالات ستشمل عروضا عسكرية بحرية وحوية واستخدام طائرات متطورة مثل بطائرات تايفون وف - 15 إس وتورنيدو وف - 15 سي في 14 مدينة، ومقاتلات ومروحيات وسفن وزوارق.

شعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 92

سيكون شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي «هي لنا دار»، وستتحرك القوات البحرية الملكية السعودية في مسيرة وطنية تضم عربات عربات عسكرية وخيالة في مشهد مهيب واستعراض بالزوارق البحرية، بجانب فعالية تنفذها وزارة الداخلية السعودية تحت اسم فعاليات عز الوطن والتي ستضم مسرحا افتراضيا للعمليات.

احتفالات في 13 منطقة وألعاب نارية ضخمة

الاحتفالات ستكون في 13 منطقة في المملكة من أجل استعراض التراث الوطني الأصيل وستزين الألعاب النارية سماء 18 مدينة سعودية بجانب عروض موسعة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة التي سيعرض فيها الأوبريت الوطني.

نجوم الطرب السعودي والخليجي والعربي

لن تكتفي المملكة العربية السعودية بالاحتفالات العسكرية والأوبريت الوطني ولكن سيوجد حفلات فنية في الرياض وأبها والقصيم وجدة والأحساء وسيشارك في الحفلات الفنان السعودي القدير محمد عبده وعبادي الجزهر ورابح صقر وماجد المهندس وأحلام وأنغام وأحمد سعد.

احتفالات في مدن عدة العام الماضي

وكانت الاحتفالات باليوم الوطني السعودي العام الماضي في مدن الرياض وجدة والدمام والخبر والقصيم وحائل والمدينة المنورة وجازان ونجران والجوف وأبها والباحة وتبوك.