«سكاي أبوظبي» تعرض أفضل الفرص الاستثمارية بمشروعها Capital Avenue عبر مشاركتها في «سيتي سكيب 2022»

أعلنت شركة «سكاي أبوظبى» مشاركتها فى فعاليات معرض سيتى سكيب العقارى 2022 الذى يقام فى الفترة من 21 - 24 سبتمبر 2022، وتعتزم الشركة المشاركة فى المعرض الأكبر للعقارات فى مصر، من خلال مشروعها التجارى Capital Avenue، مع تسليط الضوء على أحدث مشروعات الشركة وتطوراتها والفرص الاستثمارية التى توفرها سكاى أبوظبى، والعروض التى تمنحها الشركة على مدار أيام المعرض الأربعة، وستقوم الشركة بتقديم عروض مميزة على مشروعها Capital Avenue خلال فترة المعرض، بتسهيلات تصل إلى 10% مقدم والتقسيط على مدار 12 عاماً، إلى جانب عرض مختلف الفرص الاستثمارية وذلك بهدف جذب أكبر فئة من المستثمرين المحليين والدوليين.

قال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن الشركة تحرص دائماً على المشاركة فى المعارض العقارية المختلفة، داخل مصر وخارجها، لتكون قريبة من عملائها فى كل مكان، وتقدم لهم العروض الحصرية والفرص الاستثمارية المناسبة لكافة الاحتياجات، مؤكداً أن المعرض يعد فرصة ذهبية للاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية والعروض على مختلف الوحدات العقارية، بالإضافة إلى أن سيتى سكيب من المعارض المهمة التى تقام على المستوى العربى، ويشارك به كبرى الشركات العقارية، لعرض عدد كبير من المشروعات العقارية والتجارية والإدارية فى مختلف أنحاء مصر، مما يسهم فى معرفة وضع العقارات فى مصر والتعريف بحجم التنمية العمرانية التى تنفذها مصر والتطور فى طبيعة المشروعات المنفذة، لدفع عملية تصدير العقارات خارج مصر بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لتصدير العقار خارج مصر، والوصول إلى عملاء سواء مصريين أو عملاء غير مصريين.

يعد مشروع Capital Avenue، من أكبر المشروعات التجارية فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق فى العاصمة الإدارية بدايةً من موقعه المتميز الذى يطل على 4 واجهات رئيسية أبرزها: الحى الدبلوماسى والممشى السياحى والنادى المفتوح، بالإضافة إلى تصميم عصرى يوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية ليوفر تجربة فريدة فى التسوق والترفيه لسكان العاصمة الجديدة، مما يلبى احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزياً.

كما سيوفر مشروع Capital Avenue مكاتب إدارية متنوعة المساحات لتحقيق الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، مما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات الأجنبية التى تبحث عن مقرات إدارية لها بمستوى مميز من التصميم والخدمات فى مصر، كما أن شركة سكاى أبوظبى الآن فى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية على قطعة أرض جديدة فى التجمع الخامس وذلك من أجل تنفيذ مشروع عمرانى متكامل عليها بنظام الشراكة مع الهيئة، حيث يعد المشروع هو الثالث للشركة الإماراتية فى مصر.