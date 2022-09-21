«الطاهري»: استعنا بخبراء ماسبيرو في بناء قدرات مذيعي قنوات المتحدة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يجر تطوير فضائية «إكسترا نيوز»، التي تعكس كل ما يجرى على أرض مصر، ويجر التجهيز لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، المعنية بكل ما يدور في الإقليم، لكنها تصدر من أرض مصر، وتليهما «إكسترا الحدث» التي تناقش الفعاليات المقامة على مستوى المحافظات بتفاصيلها، خاصة مع اقتراب قمة المناخ التي ترصد ورش العمل والجلسات المقامة على مدار الساعة.

مدرسة الأخبار المصرية نشأت من ماسبيرو المدرسة الأم

وأوضح «الطاهري»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية «DMC»، أن قنوات المتحدة تعمل على توثيق الأحداث الجارية لمصر، التي تعتبر تاريخا مستقبليا، لافتا إلى أن دور القنوات الإعلامية، نقل الخبر للمستوى المحلي والإقليمي والدولي، من مدرسة الأخبار المصرية التي نشأت من ماسبيرو المدرسة الأم.

تدريب يومي لمذيعي قنوات المتحدة

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إلى أن الإعلامي القدير خيري حسن، ساهم في تدريب الزملاء الإعلاميين بقناة القاهرة الإخبارية، والإذاعي الكبير حازم طه المسؤول عن الانضباط اللغوي في إكسترا نيوز، لافتا إلى أن التدريب في قنوات المتحدة يوميا، وليس موسميا، ويتضمن محاضرات نوعية للأزمات والأحداث الجارية من خلال متخصصين وخبراء.