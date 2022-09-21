خدمات الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.. بينها الاستعلام عن موقف دعوى

تقدم وزارة العدل الكثير من الخدمات للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود، عبر الدخول على موقع وزارة العدل، واتباع عددا من الخطوات ثم الحصول على الخدمة، ومن بين الخدمات التي تقدمها الوزارة، الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

خدمات وزارة العدل

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات الحصول على تلك الخدمات من خلال موقع وزارة العدل.

وأولى تلك الخطوات، الدخول على موقع وزارة العدل من خلال الرابط https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx.

والخطوة التالية، تكون عن طريق اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية، وبعدها سيظهر للشخص خدمات: «الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه».

اختيار درجة الدعوى

وفي الخطوة التالية، يختار الشخص درجة الدعوى «جزئي، استئناف، ابتدائي، نقض»، وبعدها اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية، ثم اختيار نوع الدعوى القضائية، وفي النهاية، الضغط على أيقونة «بحث»، وستظهر للمواطن نتيجة البحث.