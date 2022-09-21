سيارات مستعملة في مصر بسعر أقل من 30 ألف جنيه.. تعرف عليها

قال عبدالله على عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة شهد انتعاشه في حركة البيع والشراء، وخاصة السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا.

أسعار السيارات القديمة

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات بـ «الوطن»، أن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي أطلقها الرئيس السيسي أدت إلى ارتفاع أسعار بيع السيارات المستعملة، فضلا عن زيادة المبيعات بنسبة 55% مقارنًة بالفترة الماضية.

سوق السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة والتي لا يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه، كالتالي:

- فيات 128 1991

متوسط سعر السيارة في السوق: 24,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 22,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 27,000 جنيه.

- لادا 2107 1991

متوسط سعر السيارة في السوق: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 23,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 30,000 جنيه.

- لادا 2107 1995

متوسط سعر السيارة في السوق: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 29,000 جنيه.

- فيات 128 1997

متوسط سعر السيارة في السوق: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 29,000 جنيه.

- فيات بولونيز 1991

متوسط سعر السيارة في السوق: 18,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 16,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 22,000 جنيه.

- لادا 2105 1992

متوسط سعر السيارة في السوق: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 29,000 جنيه.

- لادا 2107 1993

متوسط سعر السيارة في السوق: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 29,000 جنيه.

- لادا 2105 1994

متوسط سعر السيارة في السوق: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه.