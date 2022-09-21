الصور الأولى لمعدية بني قرة في أسيوط.. تعطلت واشتعلت النيران بها

حصلت «الوطن» على الصور الأولى للحظة تعطل معدية نهرية في قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وسط الترعة الإبراهمية، والتي تستخدم يوميًا في نقل المواطنين من الضفة الشرقية والغربية لمجرى الترعة بالقرية والقرى المجاورة، والتي تسببت في فقدان 3 أشخاص بعدما قفزوا إلى المياه، هربا من النيران التي اشتعلت في موتور المعدية.

حالة من الحزن تسيطر على القرية

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، بعد غرق 3 أشخاص في مياه الترعة الإبراهمية، وتجمع المواطنون في المنطقة التي شهدت الحادث في انتظار العثور على 3 أشخاص فقدوا في مياه الترعة بعدما حضر فريق الإنقاذ النهري للبحث عنهم.

بلاغ بتعطل المعدية النهرية

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعطل المعدية النهرية بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، وأنباء عن وجود غرقى ومفقودين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه بعد تحرك المعدية النهرية بقرية بني قرة وسط مياه الترعة الإبراهمية، حدث لها عطل واشتعلت النيران في الموتور الخاص بها، ما أدى إلى تعطلها وقفز المواطنين هربًا من الغرق، ولقي 3 أشخاص مصرعهم غرقًا بعدما جرفتهم مياه الترعة الإبراهيمية.

وانتقلت القيادات التنفيذية والأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.