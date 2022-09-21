السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم باستعراض القوة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهم حيازة سلاح واستعراض قوة وشروع في سرقة، والاتجار بالمخدرات، في دائرة مركز سوهاج.

المتهم بث الرعب في نفس الضحية

وصدر الحكم، اليوم، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين خالد فتح الباب ومحمد أيمن أبو سداح، وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، ووجهت النيابة العامة للمدعو «ش.م» تهمة إحراز سلاح ناري، واستعراض قوة إذ شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه «م.ج»، 14 سنة، بالإكراه، مستخدمًا سلاحًا ناريًا بحوزته ومهددًا بسكين، وتمكن من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ولكن خروج الأهالي جعله يفر هاربًا.

إحراز مواد مخدرة

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز مخدرين «هيروين وميتامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وسلاح ناري دون ترخيص، وفرد خرطوش، وذخائر عدد طلقتين مع استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليه الذي لم يتجاوز عمره 14 سنة، وتهديده واستعراض سلاح في وجهه مع إطلاق عيارين بالهواء، وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه، وتعريض حياته وسلامته للخطر حال كون المجني عليه طفلًا.