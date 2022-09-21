بعد أيام من نفي اعتزاله.. وودي آلن يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «Wasp 22»

كشف المخرج الأمريكي وودي آلن تفاصيل فيلمه الفرنسي الجديد «Wasp 22»، وذلك بعد أيام من نفي خبر اعتزاله صناعة الأفلام بعد إخراج الفيلم الخمسين في مسيرته السينمائية، ومن المقرر أن يجمع الفيلم في بطولته النجمان الفرنسيان فاليري لوميرسييه ونيلز شنايدر، ويبدأ تصويره الشهر المقبل وسيكون بالكامل باللغة الفرنسية بميزانية في حدود 10 ملايين دولار.

ولم يكشف وودي آلن عن الحبكة الرئيسة للفيلم الذي يعتبر رقم 50 في مسيرته الإخراجية، ولكنه وصف الفيلم بـ«إثارة رومانسية مسمومة»، واعتبره قريبًا من فيلمه «Match Point» إنتاج عام 2005، من حيث إنَّه سيكون «مثيرًا ودراميًا، وشرير جدًا أيضًا»، على حد تعبيره، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وودي آلن ينفي اعتزاله.. في باريس لتصوير فيلمه الـ50

وتصدّر المخرج الأمريكي عناوين الصحف العالمية على مدار اليومين السابقين، بعد أن نشرت صحيفة «La Vanguardia» الإسبانية تصريحات لـ «آلن» يتحدث خلالها عن خطته للتقاعد من صناعة الأفلام والاتجاه إلى الكتابة بعد الانتهاء من فيلمه الأخير الذي يصوره في فرنسا، وبعدها بساعات ثم أصدر ممثل عن «آلن» بيانا قال فيه إن المخرج «ليس لديه نية للتقاعد».

وأوضح البيان: «وودي قال إنّه كان يفكر في عدم صناعة الأفلام لأن صناعة الأفلام التي تذهب مباشرة أو بسرعة كبيرة إلى منصات البث الإلكتروني ليست ممتعة بالنسبة له، لأنه عاشق كبير لتجربة السينما، حاليًا ليس لديه أي نية للتقاعد وهو متحمس جدًا لوجوده في باريس لتصوير فيلمه الجديد، الذي سيكون الفيلم الخمسين».

وودي آلن يواجه صعوبة في العمل مع ممثلين أمريكيين بسبب أزمته مع ابنته

صور وودي آلن مجموعة في أفلامه في أوروبا منذ عقود، من بينها«Match Point» و«Vicky Cristina Barcelona» إضافة إلى «Midnight in Paris» الذي حاز عنه على جائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، ولكنه يواجه حاليا هجوم كبير في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهور ادعاءات إساءة المعاملة ضد ابنته ديلان وتعليقاته حول حركة «Me Too».

علقت «أمازون ستوديوز» عرض فيلمه السابق «A Rainy Day in New York» بعد اتهامه بـ «تخريب» مستقبل الفيلم بتعليقاته على اتهامات الإساءة لابنته ديلان فارو، ورفع دعوى ضدهم مقابل 68 مليون دولار بدعوى خرق العقد، تم تسوية النزاع في وقت لاحق خارج المحكمة، ويواجه «آلن» المزيد من الصعوبات في العثور على ممثلين أمريكيين مشهورين للمشاركة في أفلامه، وذلك بعد إعلان عدد من أبطال أفلامه ندمهم على العمل معه من بينهم ريبيكا هول، وتيموثي شالاميت وجريتا جيرويج.