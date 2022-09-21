أسعار موتوسيكلات جديدة لا تتجاوز 20 ألف جنيه.. أشهرها «حلاوة اليكانتو»

قال طارق محمد سلام عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف، إن سوق وسائل النقل الخفيف الموتوسيكل والتوكتوك، شهدت انتعاشا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية.

سوق وسائل النقل الخفيف

وأضاف عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشباب لجأوا إلى شراء تلك الوسائل لاستخدامها في التنقل إلى العمل، أو كمشروع لفرصة العمل كـ«دليفري».

أسعار الموتوسيكل والفيسبا في مصر

استعرض عضو الرابطة، أسعار ماركات الفيسبا والموتوسيكل في مصر، التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

دايون دايون 2 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: manual 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 13,200 جنيه.

حوا بى إكس آر 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 14,500 جنيه.

دايون 4A 2020

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 14,500 جنيه.

وينج وينج 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 14,500 جنيه.

هوجن فلامنجو 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

السعر الرسمي المتداول: 15,500 جنيه.

وينج وينج 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 200 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 15,500 جنيه.

حوا مارينو كلاسيك 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 15,800 جنيه.

دايون دايون 4 اكسبريس 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 16,000 جنيه.

حلاوة اليكانتو 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC.

- السعر الرسمي المتداول: 16,500 جنيه.

تي في إس إتش إل إكس 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 cc.

- السعر الرسمي المتداول: 16,650 جنيه.

هوجي Ka 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC تربو.

- السعر الرسمي المتداول: 17,500 جنيه.