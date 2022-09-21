أحمد عبدالله محمود يبكي على الهواء بسبب والده.. ويؤكد: مش هتجوز من الوسط

دخل الفنان أحمد عبد الله محمود، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء تذكره والده الراحل عبد الله محمود، إذ ذكر أن والده مّرض في أوقات صعبة للغاية بالنسبة له، الأمر الذي أدى إلى شعورة بأن الحياة تنقلب عليه، «كنت متعلق جدًا بوالدي، وبالنسبة لي محط أنظاري في كل فعل ورد فعل وراح مني في الوقت اللي كنت محتاجه»، موجهًا رسالة لوالده الراحل: «عبد الله يا أجمل فنان، وفي بيتك أطيب إنسان، حضنك دافئ يا رب يا شافي أكتب له سلامة وغفران».

الإنسان ما هو إلا سيرة

أضاف «محمود»، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن والده علمه قبل رحيله، أن الإنسان ما هو إلا مجرد سيرة، وعلى كل إنسان أن يتحلى بالرجولة، وأن يكون بني آدم في تعاملاته، وأن يعطي شغله كل ما يملك، وكذلك بيته وأهله، «أبويا علمني أن أعطي كل حياتي لأهلي وشغلي وبيتي، والدي رحل في وقت أنا كنت عاوز اسأله عن كل شيء في الحياة».

لا يظن أنه يتزوج من الوسط الفني

أوضح الفنان أحمد عبد الله محمود، أنه رجل شرقي صعيدي مثل والده، ولا يظن أنه قد يتزوج من الوسط الفني، فضلًا عن أنه حريص على الاستماع لرأي والدته في أي فتاة يرشحها لها من أجل الزواج، إذ دائما ما يكون رأي والدته صائب، «أنا اكتشفت أني راجل شرقي، وبغير على أهل بيتي، وعشان كده مينفعش أتجوز من الوسط الفني، أنا بحب أبقى راجل وله احترامه، وعشان كده قررت مش هسيب نفسي أتجوز واحدة ممثلة أو من الوسط، أنا عايز واحدة متفرغة للبيت، وطبعا أبقى كل حياتها».