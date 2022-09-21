جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 140 طابعا مخدرا

تمكن رجال جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريد بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة ومسئولي البريد المصري برئاسة شريف فاروق بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بلاغ بوجود مواد ممنوعة قادمة من هولندا

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلي مدير الجمرك، وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بوجود مواد ممنوعة ضمن مشمول البوليصة رقم rn 025110130 nl الواردة من هولندا وهو عبارة عن خطاب بريدي مشموله مستندات.

وجرى تكليف محمد محسن مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد، وتبين وجود 140 طابعا بريديا يشتبه في كونها مخدرة، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت أن تلك الطوابع مخدرة.

تحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 24 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهريب.