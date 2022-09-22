إغلاق محطة العتبة في الخط الثالث لمترو الأنفاق غدا

أعلنت الشركة الفرنسية RATP development المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث، إغلاق محطة العتبة بالخط الثالث فقط غدا الجمعة وعلى مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل في الخامسة والربع صباحا حتى نهاية التشغيل الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

سبب إغلاق محطة العتبة

وأرجعت الشركة الفرنسية في بيان اليوم، سبب الإغلاق إلى إتمام الاختبارات الانتهائية بالمحطة الموجودة في الخط الأخضر الثالث، وتجهيزها للتشغيل في الاتجاهين صباح السبت المقبل كما هو معتاد.

وأوضحت الشركة، أنّ العمل سيتوقف غدا الجمعة في بداية التشغيل فقط، من محطة عدلي منصور، لتصبح محطة باب الشعرية هي المحطة الانتهائية للخط الثالث والعودة إلى محطات اتجاه عدلي منصور.