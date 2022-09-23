«أنت الحياة» تختتم فعالياتها الثقافية والصحية والرياضية في «بحر البقر 2»

اختتمت، أمس، مبادرة «أنت الحياة»، فعالياتها في قرية شهداء «بحر البقر 2» بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت منذ 17 من سبتمبر الجاري، وشملت أنشطة عدة ثقافية وفنية وصحية ورياضية وغيرها.

وكانت مؤسسة «حياة كريمة»، أطلقت مبادرة «أنت الحياة» في ثاني محطاتها في مركز الحسينية وتحديدا قرية شهداء بحر البقر، للنهوض بكافة جوانب الإنسان والارتقاء بها، بخاصة في المناطق المحرومة من المراكز والقرى.

كشف طبي وصرف أدوية بالمجان

وشاركت عدد من مؤسسات الدولة في المبادرة، مثل وزارات الصحة والاسكان، الثقافة، الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب الجامعة البريطانية وإحدى شركات الأدوية، لإقامة فعاليات المبادرة كالكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، فضلا عن إقامة ورش تثقيفية وفنية برعاية وزارة الثقافة، واكتشاف المواهب في الإنشاد والغناء والشعر، وحلقات التدريب على الرسم على الزجاج والأقمشة التي تتحول لمشروعات صغيرة تحقق عائدا ماديا.

«قومي للمرأة» بالشرقية: قدمنا محاضرات لتثقيف السيدات والاهتمام بالأسرة والطفل

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، لـ«الوطن»، إن المجلس شارك بعدد من الفعاليات في المبادرة كتثقيف المرأة والاهتمام بالأسرة والطفل، وإلقاء محاضرات لتوعيتها بحقوقها والاهتمام بصحتها البدنية والنفسية، وكذلك فتح باب للحصول على دخل ثابت من خلال المشروعات الصغيرة.

وقال طبيب الأطفال، الدكتور محمد النجار، إن مبادرة «أنت الحياة» تمنح الفرصة للأطباء في المشاركة في الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى إتاحة الجامعة البريطانية الكشف على الأسنان بالمجان.

متطوع في «حياة كريمة»: «فرحة الأهالي تفرحنا»

وقال محمد العيسوي، متطوع في حياة كريمة، مقيم بمركز الزقازيق، إنه محظوظ بمشاركته ضمن حملة المبادرة التي تجوب القرى والبلاد في محافظة الشرقية.

وأشاد العيسوي، بدور الدولة الملحوظ في النهوض بالقرى الفقيرة، معتبرا المبادرة مصدر بهجة وسعادة للأهالي، بأن تتحول أحلامهم لحقائق وتتحسن مستوى حياتهم للأفضل، «فرحة الأهالي تفرحنا».