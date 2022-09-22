وزير الإعلام الأردني: حصار القضية الفلسطينية أهم تحدياتنا العربية

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، فيصل الشبول، إنّ أكبر التحديات الإعلامية التي يواجهها العرب، تتمثل في الحصار الإعلامي ضد المحتوى المساند للقضية الفلسطينية، على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات إعلام دولية، موضحا أنّ المحتوى المناصر والمدافع عن فلسطين، يُحجب تحت مبررات واهية، كما طالب بالتحرك قبل فوات الآوان لحماية وسائل الإعلام العربية الخاصة والعامة من مخاطر الإفلاس، وترك فراغ تملؤه وسائل بديلة لا تعترف بقواعد الإعلام وقوانينه ومواثيقه، كما لا تعترف بضبط محتوياتها أو مراعاة الخصوصيات إلا في مواجهة الأقوياء والتكتلات.

الشبول: العرب شهدوا اضطرابات عميقة وتأثروا بالأحداث العالمية

وأضاف الشبول، خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنّ العالم العربي شهد طوال العقد الماضي اضطرابات وتحولات عميقة، ما زال أثرها ممتد حتى اليوم، جاء بعدها أزمة كورونا التي أحدثت أزمات اقتصادية وإنسانية كبيرة، وصولا إلى الآثار المباشرة للازمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة، فضلا عن أثرها على العلاقات الدولية.

الثورة الرقمية وأثرها على الإعلام

وتابع الوزير الأردني، أنّ الإعلام أحد الأسلحة في كل ما يجري، لكنه بات الضحية في الكثير من الأحيان، ولا سيما في ظل الثورة الرقمية والآثار المباشرة لتحدي وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تشكل مصدر تهديد مباشر لوسائل الإعلام حول العالم.

وثمّن الشبول، الجهود والمبادرات العربية إزاء كل هذا الواقع، وحذّر من المراوحة في الاستجابة لهذه التحديات كي لا نتأخر مرة أخرى ونخسر معركة جديدة في الدفاع عن قضايانا المصيرية وثقافتنا في عالم متغير متقلب.

وأوضح الشبول، أنّ تعاون الحكومات مع المعاهد العلمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من شأنه تقصير المسافات عبر مسارات ثلاثة، أولها التربية الإعلامية للنشأ في المدارس، وثانيها المعاهد والجامعات وضرورة الفصل الأكاديمي بين الإعلام ومواثيقه من جهة ووسائل الاجتماعي من جهة أخرى، وثالثها، التشريعات التي تحمي وسائل الإعلام والجمهور معا.