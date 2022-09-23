أسعار «الموتوسيكلات الأوتوماتيك» اليوم.. تبدأ من 27 ألف جنيه

قال مجدي محمد، عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف، إن عدد راغبي شراء وسائل النقل الخفيفة بين موتوسيكل وفيسبا ارتفع بنسبة 70% عن الفترة الماضية، وذلك لرغبة طلاب الجامعات في شرائها، بالإضافة إلى قيام عدد من الموظفين على استخدامهم في عملية التنقل من المنزل إلى العمل.

سوق بيع وشراء الفيسبا بمصر

وتابع عضو رابطة تجار وسائل النقل الخفيف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارات المرور قننت أنواعًا مختلفة من الموتوسيكلات والفيسبا عند دخولها إلى السوق وتصدر تراخيص لأصحابها.

واستعرض عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف أسعار عدد من الدراجات النارية المختلفة، وهي كالتالي:

أسعار الموتوسيكلات اليوم

بولمان فاستر 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / 200 200 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق المحلي: 27,000 جنيه.

اس واى ام جيت 4 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك: Automtic 150 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق المحلي: 27,223 جنيه

اس واى ام سيمفونى اس 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: اتوماتيك 150 CC

السعر الرسمي البمتداول فى السوق المحلي: 27,702 جنيه

بولمان البلدوزر 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / كابينة 200 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 27,750 جنيه

اس واى ام سيمفونى اس ار 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي : 27,930 جنيه

بينيلي فى إل إم 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 200 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 28,000 جنيه

بولمان الشبح 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 200 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 28,000 جنيه

اس واى إم فيدل 3 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 28,158 جنيه

بينيلي كافينيرو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك - 150 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 28,500 جنيه

إل إم إل 150 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 28,500 جنيه.