أسعار «الموتوسيكلات الأوتوماتيك» اليوم.. تبدأ من 27 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:33 ص | الجمعة 23 سبتمبر 2022
أسعار الموتوسيكلات
قال مجدي محمد، عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف، إن عدد راغبي شراء وسائل النقل الخفيفة بين موتوسيكل وفيسبا ارتفع بنسبة 70% عن الفترة الماضية، وذلك لرغبة طلاب الجامعات في شرائها، بالإضافة إلى قيام عدد من الموظفين على استخدامهم في عملية التنقل من المنزل إلى العمل.
سوق بيع وشراء الفيسبا بمصر
وتابع عضو رابطة تجار وسائل النقل الخفيف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارات المرور قننت أنواعًا مختلفة من الموتوسيكلات والفيسبا عند دخولها إلى السوق وتصدر تراخيص لأصحابها.
واستعرض عضو رابطة اتحاد تجار وسائل النقل الخفيف أسعار عدد من الدراجات النارية المختلفة، وهي كالتالي:
أسعار الموتوسيكلات اليوم
بولمان فاستر 2022
ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / 200 200 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق المحلي: 27,000 جنيه.
اس واى ام جيت 4 2022
ناقل الحركة وقوة المحرك: Automtic 150 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق المحلي: 27,223 جنيه
اس واى ام سيمفونى اس 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك: اتوماتيك 150 CC
السعر الرسمي البمتداول فى السوق المحلي: 27,702 جنيه
بولمان البلدوزر 2022
ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال / كابينة 200 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 27,750 جنيه
اس واى ام سيمفونى اس ار 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك 150 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي : 27,930 جنيه
بينيلي فى إل إم 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 200 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 28,000 جنيه
بولمان الشبح 2022
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 200 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 28,000 جنيه
اس واى إم فيدل 3 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك 150 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 28,158 جنيه
بينيلي كافينيرو 2021
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك - 150 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق المحلي: 28,500 جنيه
إل إم إل 150 2020
نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 150 CC
السعر الرسمي المتداول فى السوق المحلي: 28,500 جنيه.