9 فئات يجب عليهم الحصول على «إذن سفر» قبل مغادرة البلاد.. اعرفهم

قبل أن تتوجه إلى مطار القاهرة للسفر خارج البلاد، يجب عليك التأكد من وجود تصريح السفر حتى يسمح لك باستكمال إجراءات السفر، لأن القانون حدد عدة فئات يجب عليها استخراج تصريح السفر حتى يسمح لها بمغادرة البلاد·

وننشر في السطور التالية الفئات الواجب عليها استخراج تصريح السفر قبل أن يتوجهوا إلى المطار، وفي حالة عدم تقديمه فإن الجهات الأمنية ترفض سفرهم لحين استخراجه ويضطرون للعودة من مطار القاهرة.

وحدد القانون الفئات الواجب عليها استخراج تصريح السفر أو «إذن السفر» وهم كالتالي:

- المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج.

- المستثنون مؤقتاً من أداء الخدمة العسكرية.

- الحاصلون على إعفاء مؤقت.

- الموضوعون تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

- الذين أدوا الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم بالإحتياط.

- الطلبة الدارسين داخل أرض الوطن والمؤجل تجنيدهم أثناء أجازة نصف العام ونهاية العام عدا طلبة السنوات النهائية وطبقاً للتعليمات.

- الطلبة الدارسين بداخل جمهورية مصر العريبة والمؤجل تجنيدهم فى غير توقيتات الأجازة وذلك (لظروف إستثنائية).

- الشبان المطلوبين للتجنيد (لظروف إستثنائية).

- الشبان الراغبين في الهجرة.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر عبر البريد أو منصة هيئة التنظيم والإدارة.

- استخراج إذن السفر لأفراد الاحتياط.

- أصل النموذج (101) تعبئة مدموغ ويباع بمكاتب البريد.

- أصل البطاقة الشخصية والعائلية وصورة منها.

في حالة استخراج تصريح السفر عبر الانترنت عن طريق

-الدخول على موقع الإدارة الإلكتروني هنا وإدخال رقمه القومي فيظهر أمامه الموقف التجنيدي الكامل.

- وفي حالة عدم وجود سبب عن منعه من السفر يتلقى رسالة بذلك وبإمكانه تقديمها لضابط الجوازات الذي يقوم بختم الجواز فوراً دون أدنى مشكلة.