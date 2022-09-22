ماكرون: علينا أن نمتلك 50 مزرعة رياح بحرية بحلول 2050

قال الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، إن فرنسا ستعمل على تقليص الوقت الذي تستغرقه لبدء مشروعات الطاقة المتجددة إلى النصف، مؤكدا أن هذا أمر بالغ الأهمية في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة الطاقة وسط حرب روسيا وأوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأعلن ماكرون في فبراير الماضي أنه يريد أن تمتلك فرنسا حوالي 50 مزرعة رياح بحرية بحلول عام 2050.

ماكرون: «بناء مشاريع الطاقة النظيفة يحتاج كثير من الوقت»

وأضاف أنه لا يزال الأمر يستغرق الكثير من الوقت في فرنسا، منوها بأنه يريد خفض الوقت الذي يستغرقه تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إلى النصف، وركز ماكرون إلى حد كبير حتى الآن على خطط لتعزيز قطاع الطاقة النووية الأكثر كثافة في العالم من حيث الطاقة النووية، والتي تعاني من مشاكل التآكل نتيجة عدم الاهتمام الكافي بإجراءات صيانة والتأكد من سلامة المولدات.

وبعد صيف من الجفاف وموجات الحر والحرائق، شدد ماكرون اليوم على أن فرنسا بحاجة إلى أن تكون جادة بشأن الطاقة المتجددة وتسريع العمليات، بما في ذلك تقليص المدة التي تستغرقها السلطات القضائية لفحص الشكاوى التي ترفعها المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان ضد مثل هذه المشاريع.

التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري

وأشار ماكرون إلى أن الحكومة تشجع المزيد من رصانة الطاقة، ويتعين على فرنسا زيادة قدرتها على توليد الكهرباء بشكل كبير لأنها تريد التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، واستبداله بطاقة منخفضة الكربون.

ماكرون: فرنسا تحتاج إلى زيادة 40% من الطاقة بحلول 2050

وقال ماكرون إن القيام بذلك يحتاج إلى حوالي 40٪ المزيد من الكهرباء بحلول عام 2050، وأضاف أنه يريد تضاعف فرنسا سرعة بناء مجمعات الرياح في فرنسا، ومن المقرر أن تتبنى الحكومة مقترحات مفصلة في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم.

قال مسؤولون إن الحكومة تريد خفض العملية لإنشاء مزرعة رياح بحرية، وإعداد الخطط الأولى إلى التشغيل من 10 إلى 12 عامًا وتم تقليصها الآن إلى 6 سنوات ، مؤكدين أن هذا هو المتوسط في الدول الأوروبية الأخرى.

وتشمل الخطط الأخرى تسهيل العثور على مواقع لبناء مزارع الرياح أو تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بينما قال مسؤولون إن هذا الأخير يمكن بناؤه على جانب الطرق السريعة أو في مواقف السيارات.