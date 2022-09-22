حبسها شقيقها.. إصابة فتاة بكسر في القدمين أثناء هروبها من شرفة منزلها بالجيزة

قفزت فتاة من شرفة غرفتها في الطابق السادس في مدينة 6 أكتوبر، وأُصيب بكسر في القدمين واشتباه في نزيف داخلى، اعتراضًا على حبسها داخل غرفتها ومنعها من الذهاب إلى العمل من قبل شقيقها، التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كسر فى القدمين واشتباه نزيف

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة السادس من أكتوبر، يفيد ورود إشارة من مستشفى زايد التخصصي، بوصول عاملة في مصنع، عمرها 33 سنة، مصابة بكسر في القدمين، واشتباه إصابتها بنزيف داخلي، نتيجة سقوطها من شقتها في الطابق السادس.

القفز من الطابق السادس

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال تحريات رجال الشرطة، برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، محاولة المصابة الهروب من شرفة غرفتها، ألقت مرتبة وقفزت عليها من أعلى مما تسبب فى إصابتها، وتبين أنّ الدافع وراء ذلك، قيام شقيقها 23 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، بحبسها داخل غرفتها ومنعها من العمل بسبب خلافات بينهما.

ضبط شقيق المصابة

وضبطت الأجهزة الأمنية شقيق المصابة، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، كما استعانت بشاهد على الواقعة، عامل 42 سنة ومقيم في عماره 65 أبناء الجيزة دائرة القسم، وشاهد لحظة سقوط المصابة أرضًا على المرتبة.

وعقب مناقشة والد المصابة 66 سنة سباك ومقيم بذات العنوان، ومناقشة والداتها 60 سنة ربه منزل ومقيمة بذات العنوان، أیدا ما جاء في الفحص، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.