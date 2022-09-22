الرئيس السيسي يستقبل مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي، هما ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، إذ تدعم مصر في هذا الإطار، أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، إذ جرى من هذا المنطلق، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

وأعرب «تانغ»، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً جهود مصر في التعاون مع «الوايبو» لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية، وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030، ما يجعل من مصر نموذجا ملهما يحتذى به، في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة الرئيس للبلاد، نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة.