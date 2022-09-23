أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-9-2022 في الأسواق المصرية

الباذنجان والفلفل وورق العنب، أصناف مهمة ومكونات أساسية لعمل المحشي الذي يعشقه الكثير من المصريين، بالإضافة إلى الخضروات المختلفة الأخرى التي تدخل في إعداد طبق السلطة وفي تحضير العديد من الوجبات الشهية، لذا يبحث الناس بشكل يومي عن أسعار الخضروات بأنواعها.

وقبل أيام من بداية العام الدراسي، وفي إطار حرص العديد من الأشخاص على شراء الأنواع المختلفة من الخضروات استعدادًا للدراسة نظرًا لاحتوائها على فيتامينات مهمة للجسم، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الخميس 22 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022 في الأسواق، وجاءت كما يلي:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و7 جنيهات.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 16 و18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

وصل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بنوعيه الأحمر والأخضر إلى 6 و8 جنيهات وفق جودته.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيه.

اختلف سعر كيلو الكوسة بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الجزر بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 4 و6 جنيهات.