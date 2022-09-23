شكري: يجب استنئاف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أسرع وقت

التقى سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الجانبين أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.

أهمية التنسيق بين القاهرة وواشنطن من أجل مواجهة تحديات المنطقة

وأكد الجانبان، على الشراكة التاريخية القائمة على التعاون والمصلحة المشتركة، فضلاً عن أهمية تنمية العلاقات بين البلدين في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، كما شهد اللقاء، نقاشاً حول المستجدات الخاصة بعملية السلام.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية على ضرورة حل الجمود الحالي في ملف عملية السلام من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أسرع وقت ممكن بهدف الوصول الي تحقيق حل الدولتين، مُستعرضاً جهود مصر ودورها الرئيسي في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة وتثبيت التهدئة للحيلولة دون تجدد العنف وتدهور الأوضاع.

وناقش وزير الخارجية، وممثلو المنظمات، آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل: «تغير المناخ-أزمتي الغذاء والطاقة»، وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطين الإقليمي والدولي.