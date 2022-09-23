بداية الخريف 2022.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم وحتى 28 سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم الجمعة حيث بداية فصل الخريف 2022 الموافق 23 سبتمبر والذي يمتد حتى 23 ديسمبر المقبل.

وأكد خبراء الأرصاد، أن البلاد ستشهد بداية الخريف 2022، اليوم الجمعة، إذ يصحبها انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد ومنطقة القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد، في بداية الخريف 2022، ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلا عن وجود نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مما يقلل الشعور بنسب الرطوبة.

بداية الخريف 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا على كل مناطق الجمهورية، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 28 سبتمبر الجاري:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 26 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.