سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

تقدم البنوك المصرية المختلفة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث ورد قبل اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الحالي، وذلك في إطار التحديث اليومي الذي تقوم بها البنوك عن أسعار مختلف العملات مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الكويت الوطني وبنك قناة السويس والبنك المركزي، وفق آخر تحديث قبل اليوم الجمعة 23 سبتمبر، كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 5.28 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري سجل الدرهم الإماراتي 5.28 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع وفق آخر تحديث قبل اليوم الجمعة 23 سبتمبر.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري سعر 5.27 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع في بنك قناة السويس وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك حسب آخر تحديث ورد قبل اليوم الجمعة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 5.29 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني سجل الدرهم الإماراتي 5.23 جنيه للشراء و5.34 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الأول

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الأول 5.29 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة القائم بأعمال «المحافظ» حسن عبد الله، أعلنت أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.