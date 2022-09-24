هل يعمل السجل المدني اليوم السبت؟.. اعرف المواعيد والخدمات

كشف قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، مواعيد عمل السجل المدني، ليتثنى للمواطنين الحصول على الخدمات التي يقدمها، كاستخراج بطاقة الرقم القومى، بدل تالف للبطاقة، بدل فاقد أيضًا، إصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقًا، وإصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقا.

هل يعمل السجل المدني اليوم السبت؟

وأوضحت الأحوال المدنية عبر موقعها الرسمي، أن هناك أيام يُعَطل فيها العمل داخل مكاتب السجل المدني، بينها أيام العطلات الرسمية الأسبوعية وهي الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة لبعض المكاتب، إذ إن المكاتب التي تفتح أبوابها اليوم، تبدأ عملها منذ الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأشارت إلى أن هناك مكاتب تعمل اليوم خلال الفترة المسائية، ويبدأ عملها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، كمكتب عبد الخالق للخدمات الحكومية التابع لقسم البساتين، وجاءت أبرز المكاتب التي تعمل اليوم على هذا النحو:

السجل المدني - الزيتون

السجل المدني - مدينة نصر1

السجل المدني - حي المعادي

السجل المدني - القاهرة الجديدة1

السجل المدني - حدائق القبة

السجل المدني - العجوزة

السجل المدني حي السفارات - مدينة نصر

السجل المدني - سيدي براني - الساحل الشمالي

السجل المدني - شبرا

السجل المدني - الحوامدية

مكاتب سجل مدني تفتح أبوابها الأحد

السجل المدني - قليوب

السجل المدني - الدراسة

السجل المدني - قصر النيل

مصلحة الاحوال المدنية - الوايلي

يذكر أنه يجرى تعطيل كافة مكاتب السجل المدني بمختلف محافظات الجمهورية خلال الإجازات الرسمية للدولة، سواء كانت قومية أو دينية أو وطنية، وفقًا لقانون العمل المصري.