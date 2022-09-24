بعد ضبط عمالة أطفال في مطعم بالنزهة الجديدة.. قانوني يوضح عقوبة تشغيل الصغار

تمكن رجال مكافحة جرائم استغلال الأحداث، من ضبط العديد من الأشخاص متهمين باستغلال عددا من الأطفال «الأحداث»، آخرهم صاحب مطعم في النزهة الجديدة، جرى القبض عليه منذ يومين، لتشغيل مجموعة من الأطفال في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم داخل المطعم وملحقاته مقابل منحهم أجور مالية بسيطة بالمخالفة للقانون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية.

عقوبة تشغيل الأطفال

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي أشرف ناجي، عقوبة تشغيل الأطفال، قائلًا إن القانون المصري حدد عقوبات رادعة للحد من هذه الجرائم، إذ يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن التعليم الأساسي، وذلك وفقًا لنص المادة رقم 99 «يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة».

وأكد «ناجي» أن نص القانون شدد على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن 16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وملصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص، وحدد القانون ساعات عمل الأطفال بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، على أن يتضمنها أوقات للراحة وتناول الطعام.

القانون حدد 6 ساعات لعمل الطفل

وقال المحامي إن المادة رقم 101 من قانون منع تشغيل الأطفال، نصت على: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، على أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر وذلك لتناول الطعام ووقت الراحة التي لا تقل في مجموعها عن ساعة، وذلك على أن تحدد هذه الفترات، مع مراعاة عدم عمل الطفل لأكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996».

تغليظ الغرامة

ونوه «ناجي» أن التعديل السابق جاء بهدف تغليظ الغرامة المالية على من يخالف أحكام قانون الطفل، وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، تكون المعاقبة بغرامة تصل لـ 2000 جنيه، على أن لا تقل عن 1000 جنيه، أما في حال العود، يتم غلق المنشأة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.