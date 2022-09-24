افتتاح المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية بجامعة عين شمس

افتتح البابا تواضروس الثانى والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية «اللغة - العمارة - الفنون - المخطوطات»، الذي تنظمه كلية الآثار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، في مسرح كلية الصيدلة، وفقا لما جاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا: العامية المصرية مازالت متأثرة باللغة القبطية

وأشار البابا تواضروس في كلمته الافتتاحية إلى أهمية الدراسات القبطية، واللغة القبطية عبر التاريخ، حتى أن العامية المصرية مازالت متأثرة باللغة القبطية حتى الآن.

تواضروس: المصريين تميزوا بوعيهم

وتحدث البابا «تواضروس» عن تاريخ مصر بصفة عامة، مؤكدًا أن المصريين تميزوا بوعيهم، حتى أنه قيل أن «التاريخ كامن تحت جلود المصريين»، وأثنى على حرص جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود المتيني، على تنظيم مؤتمر للقبطيات.

ويبحث المؤتمر عددًا من الموضوعات والقضايا من بينها: «وحدة الأصل الثقافي الحضاري للمصريين، أثر البيئة والزمان على الآثار القبطية، تطور اللغة والعمارة والفنون والمخطوطات القبطية، الآثار القبطية بين التأثير والتأثر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة».