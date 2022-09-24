وفاة الفنان السوري ذياب مشهور.. «المطرب الفراتي» أشهر ألقابه

غيب الموت الفنان السوري القدير ذياب مشهور، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مشوار فني حافل ومسيرة ثرية في عالم الغناء والطرب، ونعت نقابة الممثلين السوريين منذ قليل، «المطرب الفراتي»، مؤكدة أن مسيرته الفنية ستبقى خالدة في الذاكرة.

وحرص عدد كبير من جمهوره وحبيه، على نعيه عبر منصات السوشيال ميديا، وتأكيدهم أنه أحد جواهر سوريا التي لا تقدر بثمن نظرًا لعطائه الفني وأغنياته التراثية التي قدمها على مدار ما يقرب من نصف قرن.

ذياب مشهور من مواليد 1946

الفنان السوري ذياب مشهور، من مواليد عام 1946، بمحافظة دير الزور في سوريا، عشق الموسيقى وتعلمّها منذ طفولته في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، واتجه إلى عالم الطرب بعد دراسته المقامات والتوغل في بحر الموسيقى.

نقابة الممثلين السوريين: مسيرة ذياب مشهور ستظل خالدة

وشارك الفنان السوري في إحياء كثير من الحفلات في الدول العربية والأوروبية، وذاع صيته، وقدم العديد من الأغنيات وأكثرها من التراث الفراتي منها «ع المايا، يا بوردين، طولي يالية».

وفي عام 2019، جرى تداول صورة لـ ذياب مشهور، وهو يبكي خلال احتفالية تكريمه من قبل وزارة الثقافة السورية، في ظل عدم قدرته على الصعود إلى المسرح لاستلام الجائزة بسبب تدهور حالته الصحية وصعوبة الحركة.

وعانى الفنان الراحل من عدة أزمات صحية، وأصيب في شهر فبراير الماضي بجلطة دماغية، وجرى حجزه على إثرها بالعناية المركزة في أحد المستشفيات.