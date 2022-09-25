مشاركة متميزة لـ«السروجي» في بطولة العالم للتجديف.. المنوفية منورة بناسها

مشاركة مصرية متميزة في بطولة العالم للتجديف المقامة بدولة التشيك، إذ نجح اللاعب إبراهيم السروجي ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، في الحصول على المركز الرابع في نهائي البطولة، وذلك فى سباق زوجي خفيف الوزن رجال مع حسام الدين رمضان، بعد أن تفوقا على تركيا وأمريكا بواقع 7:12 دقيقة.

يروي "السروجي" لـ"الوطن"، تفاصيل مشاركتهما في بطولة العالم للتجديف، بأنهما كادا يحصدان الجائزة الفضية بعد أن كانا متقدمين طوال اللقاء، ولكنهما قبل ثواني من بلوغ حد النهاية تراجعا إلى المركز الرابع، ورغم ذلك حصدا مركزًا رابعًا كإنجاز غير مسبوق في تاريخ التجديف المصري، بالإضافة إلى نجاحهما في الصعود إلى نهائيات البطولة في مرحلة التصفيات.

انجازات ابن المنوفية السابقة

الكثير من الإنجازات حققها ابن مركز تلا بالمنوفية، بداية من حصوله على الميدالية الذهبية في البطولة العربية في عام 2013، وكذا حصوله على المركز الخامس في بطولة البحر المتوسط عام 2018، كما حصل على فضية بطولة إيطاليا عام 2018، أما في بطولة العالم السابقة حصل على المركز العشرين في النمسا عام 2019؛ ليعوض هذه العام بحصوله على المركز الرابع في نهائيات البطولة العالمية لـ التجديف.

طموح "إبراهيم"

واستطرد "السروجي"، أنه كان يتمنى الحصول على ميدالية في البطولة العالمية للتجديف لكي يهديها إلى أبيه الذي توفى العام الماضي، وهو ما جعله متحديًا وعازمًا على تحقيق ميدالية عالمية لإهدائها إليه، لكنه أهدى له المركز الرابع الذي حصل عليه كإنجاز غير مسبوق، متمنيًا أن يحصد ميدالية في الأولمبياد المقبلة في باريس.