بعد واقعة تعدي أب على ابنه بالضرب المبرح.. 10 قواعد لتربية الأطفال بشكل صحي

مأساة كبرى عاشها طفل لم يكمل عامه العاشر بعد، في المنوفية، بعد تعدي والده عليه بعصا وخرطوم، ما أدى إلى إصابته بنزيف وكسور في جسده، تبعها نقله إلى المستشفى ليتم احتجازه في العناية المركزة بين الحياة والموت، الأمر الذي يجب أن يتبعه معرفة أسس التربية السليمة والبعد عن العنف.

وتواصلت «الوطن» مع نورا فاروق، أخصائية نفسية، للوقوف على 10 نقاط لأسس التربية السليمة، حيث أكدت أن الإنسان بشكل عام والأطفال بشكل خاص، يحتاجون إلى الحب والأمان، لافتة إلى ضرورة وجود «الحب مع الحزم» مع الابتعاد التام عن العنف، مقدمة تلك النصائح الخاصة بالتربية.

10 أسس للتربية السليمة للأطفال.. أولها الحب

- حب طفلك من كل قلبك بدون شروط.

- اقبل طفلك مهما كان شكله، عيوبه، صفاته، أو جنسه.

- القسوة الزائدة تؤدي إلى طفل عنيف جدا أو طفل جبان جدا، فالحزم المصحوب بحب هو أفضل طريقة لعدم التطرف.

قواعد التربية السليمة

- أولى قواعد التربية السليمة تتمثل في وضع قواعد تناسب عمره مع بيان أسباب هذه القواعد.

- العقاب من نوع الخطأ، فمثلا إذا أخطاء الطفل وكسر شيئا ثمينا قد حذر منه من قبل، فعقابه هو خصم جزء من مصروفه اليومي لتصليح الشيء المنكسر وهكذا.

- التدليل الزائد يؤدي إلى طفل مدلل عديم المسؤولية «الدلع مصطلح يختلف تماما في معناه عن الحب» لذا فالحب يجب أن يكون بدون تدليل.

- خصص وقت يوميا لطفلك للعب معه، للحديث معه «صاحب ابنك».

- تجنب المناقشات العنيفه بين الزوجين أمام الأطفال.

- الوفاء بالوعد.

- عدم التعدي بالضرب نهائيا على أي طفل، والحل هو تعريف الطفل بخطئه ووضع عقاب متفق عليه مسبقا في حال تكرار الخطأ.