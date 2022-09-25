مقتل شخص على يد آخرين بالشرقية.. طمعا في الموتوسيكل

أقدم شخصان على ذبح آخر لسرقة دراجته النارية «موتوسيكل» في قرية السنيطة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فيما تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وضبط وإحضار المتهمين.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة فاقوس يفيد وصول شخص جثة هامدة إلى مستشفى فاقوس المركزي مذبوحا على يد آخرين، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

السنيطة تشهد جريمة قتل

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث في قرية السنيطة بمركز فاقوس لكشف تفاصيل الواقعة ومعرفة سبب حدوثها، فتبين من التحريات الأولية مقتل شخص على يد آخرين في محاولة لسرقة دراجته.

وقال شهود العيان بالقرية الذين فوجئوا بالواقعة إن شخصا كان يسير أعلى كوبري بالقرية مستقلة دراجته الخاصة وتعدى عليه شخصان قاما بذبحه بسلاح أبيض ولفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا لماله.

الجثمان بمشرحة المستشفى

تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى والقبض على المتهمين في التعدي على قائد الدراجة لسرقته وجرت التحقيقات معاهم في نيابة فاقوس وطالبت النيابة العامة ببيان أسباب الوفاة بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان.

محام يؤكد عقوبة قتل العمد والسرقة بالإكراه

وقال المحامي بالاستئناف إسلام صلاح إن القانون يعاقب مرتكب جناية القتل العمل مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام شنقا، وفي مثل هذه الجريمة فإن المتهمين اعترضا طريق المجني عليه وسرقاه بالإكراه محاولين إزهاق روحه ثم قتلاه، مؤكدا على أن العقوبة تكون الإعدام شنقا.