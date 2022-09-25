مصرع عامل سبعيني سقط من أعلى نخلة في دار السلام بسوهاج

لقى عامل سبعيني مصرعه بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، إثر سقوطه من أعلى «نخلة» أثناء تقليمها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم التحفظ على الجثة تحت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

بلاغ لمدير أن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بسقوط عامل من أعلى شجرة نخيل بدائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى.

سقط من أغلى نخلة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج بورود بلاغ يفيد بسقوط شخص من أعلى «نخلة» ووفاته بناحية دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء قيام «حسانين ح ع»، 70 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بصعود «نخلة» لتقليمها اختل توازنه وسقط أرضا ما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال نجل شقيقه «الشاذلي ح ح ع»، 34 سنة، سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق