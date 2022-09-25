كوريا الجنوبية تسجل 25792 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 25792 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 248 حالة وافدة من الخارجي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24620128 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن السلطات سجلت 73 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28213 حالة وفاة.

إصابة الرئيس التنفيذي لـ«فايزر» بفيروس«كورونا»

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» الأمريكية، ألبرت بورلا، البلغ من العمر «60 عاما»، إصابته بفيرو «كورونا»، مضيفا في بيان، إلى شعوره بحالة جيدة ولا يعاني أي أعراض.

وأضاف بورلا، أنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد الذي طورته شركة «موديرنا» الأمريكية وفريق «فايزر وبيونتيك»وفي أغسطس الماضي، أصيب بورلا، بـ«كورونا» وبدأ العلاج بعقار «باكسلوفيد» المضاد للفيروس الذي تنتجه «فايزر»، وتلقى 4 جرعات من اللقاح.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة «الصحة العاليمة»، تيدروس أدهانوم جيبريوسوس، إن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على «كورونا»، مشيرا إلى تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء الفيروس إلى أدنى مستوى له منذ مارس من العام الماضي 2020، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.