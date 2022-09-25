بعد واقعة «عين شمس».. محام يوضح عقوبة تزوير المحررات الرسمية

بعد أن اتخذ التزوير مهنة له، اعتقد أنه سيجني المال بطريقة سهلة، وأنه لا يمكن لأحد كشفه، وبدأ في تزوير المحررات المذيلة بخاتم شعار الجمهورية، ونسب صدورها للجهات الحكومية، وجنى الكثير من المال، وبعد فترة من ممارسته للتزوير وقع في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أمس، بعد أن تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس يقوم بأعمال تزوير المستندات الرسمية.

ضبط متهم بالتزوير في عين شمس

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وهو يقوم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وضبط بحوزته 7 أختام مقلدة لعدة جهات حكومية ومبلغ مالي ومجموعة من المحررات المذيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية.

اعتراف المتهم وحبسه 4 أيام

واعترف المتهم بعد مواجهته، بحيازة المحررات وأنه يقوم بتصنيعها ويستخدم الأختام في عمليات التزوير، والمبالغ المالية هي متحصلات من أعمال التزوير التي قام بها.

وأمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزويره للمحررات الرسمية وتقليديه للأختام الحكومية، وقامت النيابة بتكليف المباحث الجنائية بسرعة الإجراء التحريات التكميلية حول تلك الواقعة.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية

وحول عقوبة تزوير الأوراق الرسمية، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بمثل هذه الجرائم.

وأضاف «ناجي»، أن قانون العقوبات وضح وفقا للمادة 211، عقوبة من يقوم بالتزوير، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو محاضر أو تقارير أو وثائق أو دفاتر أو سجلات أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

وتابع أنه وفقًا لنص المادة 212 فإنه يعاقب بالسجن أو السجن المشدد، مدة أكثرها 10 سنوات لكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة.

أما حسب نص المادة 213، فقال المحامي إنه يعاقب كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن.

عقوبة استخدام الأوراق المزورة

ونوه الخبير القانوني أنه وفقًا لنص المادة 214، وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة، فإن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الـ3 السابقة، وهو يعلم بتزويرها، يعاقب أيضًا بالسجن أو بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات.