«وكيل تعليم الشرقية»: تقسيط المصروفات للطلاب على مدار العام الدراسي

قال محمد رمضان، وكيل مديرية التربية والتعليم في الشرقية، إنّ المدارس بالمحافظة على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى وجود الكتب المدرسية في مخازن المديرية مكتملة دون نقص، وسيجري توزيعها على الإدارات التعليمية التي توزعها بالتبعية على المدارس، ويمكن للطلاب دفع المصروفات المدرسية بالتقسيط على مدار الفصلين الدراسيين، مؤكدًا إعفاء بعض الفئات من الطلاب.

تقسيط المصروفات المدرسية

ولفت «رمضان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن قيمة المصروفات المدرسية في الصفوف «الأول، الثاني، الثالث» تبلغ 300 جنيه، فيما تبلغ قيمة المصروفات في الصفوف «الرابع، الخامس والسادس» 200 جنيه.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم في الشرقية، إلى الحرص على رفع وعي الطلاب للتعامل مع التغيرات التي طرأت في أحوال المناخ مؤخرًا، فضلًا عن توعيتهم بكيفية التعامل مع البيئة والحفاظ عليها نظيفة والحفاظ على ممتلكات الدولة، كأن يحافظ الطالب على مدرسته ويسترشد في استهلاك المياه.

اهتمام الدولة بتطوير التعليم

وأكد اهتمام الدولة بتطوير البرامج التعليمية والتثقيفية بما يتماشى مع تطور العصر ويضمن مواكبة النشأ الجديد لكل ما هو حديث، لافتًا إلى تذليل العقبات أمام الطلاب عامة ومن ذوي الهمم خاصة، من خلال عقد اجتماعات دورية داخل المديرية مع المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التواصل مع أولياء الأمور لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.